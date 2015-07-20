Потрійний кекс

Цей кекс має в собі три смаки: кокос, какао і мак. Ефектно виглядає і так само добрий на смак.

Складники:

6 яєць

250 г вершкового масла

1 склянка цукру

1,5 склянки борошна

1,5 чайної ложки порошку для випічки

7 столових ложок олії

1 столова ложка какао

1 стакан кокосової стружки

1 стакан сухого маку

цукрова пудра для обсипання

1. М'яке вершкове масло розтираємо з цукром протягом 2-3 хвилин до появи пухнастої маси. Не перериваючи перетирання додаємо по одному яйця. Далі додаємо борошно, розпушувач і масло.

2. Тісто ділимо на три рівні частини. В першу додаємо какао, в іншу тертий кокос, в третю сухий мак. Кожну частину змішуємо.

3.Форму викладаємо папером для випічки. Вливаємо: масу з какао, масу з кокосом і, нарешті, масу з маком. Вирівнюємо ложкою. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину, до так званого сухого сірника.

Смачного!

За матеріалами http://szefowa-kuchni.blogspot.com/2018/11/trojkolorowa-babka.html