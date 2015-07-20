Ням-ням за 5 хвилин

Ням-ням за 5 хвилин

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випічка десерти

Потрійний кекс


кекс,     мак,     кокосова стружка,     какао    

Цей кекс має в собі три смаки: кокос, какао і мак. Ефектно виглядає і так само добрий на смак. 

Складники:

6 яєць
250 г вершкового масла
1 склянка цукру 
1,5 склянки борошна
1,5 чайної ложки порошку для випічки
7 столових ложок олії
1 столова ложка какао
1 стакан кокосової стружки
1 стакан сухого маку 
цукрова пудра для обсипання

1. М'яке вершкове масло розтираємо з цукром протягом 2-3 хвилин до появи пухнастої маси. Не перериваючи перетирання додаємо по одному яйця. Далі додаємо борошно, розпушувач і масло. 
2. Тісто ділимо на три рівні частини. В першу додаємо какао, в іншу тертий кокос, в третю сухий мак. Кожну частину змішуємо. 
3.Форму викладаємо папером для випічки. Вливаємо: масу з какао, масу з кокосом і, нарешті, масу з маком. Вирівнюємо ложкою. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину, до так званого сухого сірника. 

Смачного!

За матеріалами http://szefowa-kuchni.blogspot.com/2018/11/trojkolorowa-babka.html

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