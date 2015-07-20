Потрійний кекс

кекс, мак, кокосова стружка, какао
Цей кекс має в собі три смаки: кокос, какао і мак. Ефектно виглядає і так само добрий на смак.
Складники:
6 яєць
250 г вершкового масла
1 склянка цукру
1,5 склянки борошна
1,5 чайної ложки порошку для випічки
7 столових ложок олії
1 столова ложка какао
1 стакан кокосової стружки
1 стакан сухого маку
цукрова пудра для обсипання
1. М'яке вершкове масло розтираємо з цукром протягом 2-3 хвилин до появи пухнастої маси. Не перериваючи перетирання додаємо по одному яйця. Далі додаємо борошно, розпушувач і масло.
2. Тісто ділимо на три рівні частини. В першу додаємо какао, в іншу тертий кокос, в третю сухий мак. Кожну частину змішуємо.
3.Форму викладаємо папером для випічки. Вливаємо: масу з какао, масу з кокосом і, нарешті, масу з маком. Вирівнюємо ложкою. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину, до так званого сухого сірника.
Смачного!
За матеріалами http://szefowa-kuchni.blogspot.com/2018/11/trojkolorowa-babka.html