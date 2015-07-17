Французьке печиво з начинкою з інжиру

молоко, інжир, масло
Інгредієнти:
150 г борошна
75 г м’якого масла
1 маленьке яйце
60 г цукру піску
25 мл молока
1 чайна ложка розпушувача
1 пакетик ваніліну:
Близько 100 г варення з інжиру (для начинки)
Цукрова пудра за смаком
Приготування:
Просійте борошно, додайте м’яке масло, нарізане на дрібні шматочки, і почніть місити. Додайте яйце, цукор-пісок, молоко, розпушувач і ванілін. Швидко замісити інгредієнти, сформувати кулю і залишити в холодильнику приблизно на півгодини.
Тепер візьміть тісто і розкачайте його качалкою до товщини в кілька міліметрів. Виріжте кружечки( парне число), покладіть на половину варення, прикрийте другою частиною і защепіть краї, щоб начинка не витекла під час випічки.
Перекладіть печиво на деко, застелене пергаментом і випікайте при температурі 180 градусів в попередньо розігрітій духовці близько 15 хвилин.
Після приготування дайте печенюшкам охолонути і посипте цукровою пудрою.
За матеріалами www.blog.giallozafferano.it/myrossofragola