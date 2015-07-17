Французьке печиво з начинкою з інжиру

Інгредієнти:

150 г борошна

75 г м’якого масла

1 маленьке яйце

60 г цукру піску

25 мл молока

1 чайна ложка розпушувача

1 пакетик ваніліну:

Близько 100 г варення з інжиру (для начинки)

Цукрова пудра за смаком

Приготування:

Просійте борошно, додайте м’яке масло, нарізане на дрібні шматочки, і почніть місити. Додайте яйце, цукор-пісок, молоко, розпушувач і ванілін. Швидко замісити інгредієнти, сформувати кулю і залишити в холодильнику приблизно на півгодини.

Тепер візьміть тісто і розкачайте його качалкою до товщини в кілька міліметрів. Виріжте кружечки( парне число), покладіть на половину варення, прикрийте другою частиною і защепіть краї, щоб начинка не витекла під час випічки.

Перекладіть печиво на деко, застелене пергаментом і випікайте при температурі 180 градусів в попередньо розігрітій духовці близько 15 хвилин.

Після приготування дайте печенюшкам охолонути і посипте цукровою пудрою.

За матеріалами www.blog.giallozafferano.it/myrossofragola